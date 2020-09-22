Комиссар НБА: сверхдержавы США и Китай должны найти способы продолжать работать вместе
Комиссар НБА Адам Сильвер поделился мыслями о длящемся конфликте между лигой и правительством Китая. По словам функционера, стороны в конце концов должны найти компромисс.
«В этой ситуации определённо есть компромиссы. Кто-то может сказать, что, учитывая существующую в Китае систему, НБА не должна там работать. Но мне кажется, что решения, где работать американскому бизнесу, принимает правительство США. Сверхдержавы — США и Китай — должны найти способы продолжать работать вместе», — приводит слова Сильвера Forbes.
Напомним, конфликт между Китаем и НБА начался ещё в межсезонье. Тогда генеральный менеджер «Хьюстон Рокетс» открыто поддержал антиправительственные протесты в Гонконге, чем и спровоцировал обострение отношений НБА и Китая.
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