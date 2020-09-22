Некоторые ролевики «Клипперс» считают, что они не хуже Пола Джорджа

Некоторые ролевые игроки «Лос-Анджелес Клипперс» не считают, что форвард Пол Джордж в чём-то лучших них, и недовольны особым отношением к баскетболист, сообщает обозреватель Крис Бруссард.



«Говорят, что некоторые ролевые игроки «Клипперс» убеждены, что они не хуже Пола Джорджа. Они недовольны особым отношением к нему со стороны главного тренера Дока Риверса. Но они могут принять особое отношение к Каваю Ленарду, потому что он преимущественно играл на команду», – заявил Бруссард в программе First Things First.

«Лос-Анджелес Клипперс» уступили во втором раунде плей-офф НБА в серии с «Денвер Наггетс» (3-4). Команда решила оставить Риверса на посту главного тренера и сохранить дуэт Леонарда и Джорджа. Леонард считается единственным «неприкасаемым» игроком в составе, обмен Джорджа крайне маловероятен.