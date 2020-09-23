Римас Куртанайтис: о «Нижнем Новгороде» у меня только положительное мнение

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением перед предстоящим матчем Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом».

«Нижний Новгород» — команда опасная и упорная, которая всегда со всеми борется, играет «от души» и на максимуме против любого соперника. После большого перерыва они доигрывали Лигу Чемпионов и встречались с французским «Дижоном», показав хороший уровень баскетбола, особенно учитывая тот факт, что этот матч был выездным. О «Нижнем» у меня только положительное мнение, у них много бойцовских качеств. Мы должны хорошо потрудиться, чтобы победить. В их составе можно выделить Гавриловича и Бабурина, а также Астапковича — перспективного игрока, который часто берет на себя инициативу и в определенных моментах является лидером команды. Он агрессивен, может забить и пройти под кольцом. Тренер Лукич держит свой стиль, и именно поэтому его команда опасна», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».