Стивен Эй Смит: Дэвис — потенциальный MVP финальной серии

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением об игре центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса. По мнению Смита, именно он станет MVP финальной серии сезона, если «Лейкерс» попадут в неё.

«Энтони Дэвис может стать MVP финальной серии. С той игрой, которую демонстрирует Энтони Дэвис, вполне вероятно, что «Лейкерс» дойдут до финала и выиграют чемпионат. Дэвис, который, как некоторые считали, должен был получить звание лучшего защищающегося игрока, по итогу может стать самым ценным игроком финальной серии вообще», — написал Смит в своём «твиттере».

«Лос-Анджелес Лейкерс» сражаются за выход в финал лиги с «Денвер Наггетс» и ведут в серии со счётом 2-0. Во втором матче именно трёхочковый бросок Дэвиса на последних секундах принёс «Лейкерс» победу.