Стивен Эй Смит: Дэвис — потенциальный MVP финальной серии

Ведущий ESPN Стивен Эй Смит поделился мнением об игре центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса. По мнению Смита, именно он станет MVP финальной серии сезона, если «Лейкерс» попадут в неё.
«Энтони Дэвис может стать MVP финальной серии. С той игрой, которую демонстрирует Энтони Дэвис, вполне вероятно, что «Лейкерс» дойдут до финала и выиграют чемпионат. Дэвис, который, как некоторые считали, должен был получить звание лучшего защищающегося игрока, по итогу может стать самым ценным игроком финальной серии вообще», — написал Смит в своём «твиттере».
«Лос-Анджелес Лейкерс» сражаются за выход в финал лиги с «Денвер Наггетс» и ведут в серии со счётом 2-0. Во втором матче именно трёхочковый бросок Дэвиса на последних секундах принёс «Лейкерс» победу.
- 23 сентября 2020
-
02:32
-
00:59
-
00:09
- 22 сентября 2020
-
23:56
-
23:39
-
22:27
-
21:56
-
21:10
-
20:46
-
19:33
-
19:12
-
17:04
-
16:25
-
15:59
-
15:37
-
14:50
-
14:48
-
14:31
-
12:43
-
12:35
-
11:58
-
10:46
-
10:18
-
10:10
-
09:57
-
09:46
-
09:41
-
08:46
-
08:19
-
07:53
-
07:41
-
07:29
-
00:52
-
00:31
-
00:14