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Адам Сильвер: не факт, что на Олимпиаду поедут лучшие игроки НБА

Адам Сильвер: не факт, что на Олимпиаду поедут лучшие игроки НБА
Баскетбол / НБА 0

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что лига не сможет отправить на Олимпийские игры в Токио лучших американских игроков, если следующий сезон в лиге стартует в январе 2021 года.

«Мы можем к такому развитию событий, при котором на Олимпийских играх будут сражаться не 15 лучших игроков НБА, а другие прекрасные американские игроки.

Само собой, есть множество игроков НБА, которые играют на Олимпиаде за другие стрнаны. Нам придётся над этим работать. Я лишь хочу сказать, что мы находимся в уникальных и исключительных обстоятельствах. Я думаю, что это касается и олимпийского движения, и нас. Нам нужно найти какой-то способ разрешить этот конфликт», — приводит слова Сильвера Yahoo! Sports.

Олимпийские игры в Токио, перенесённые из-за пандемии коронавируса на 2021 год, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

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