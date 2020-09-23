«Чикаго» назвал имя нового главного тренера

«Чикаго Буллз» объявили о назначении Билли Донована на пост главного тренера.
«Мы очень рады приветствовать Билли и его семью в «Чикаго Буллз». Успех, которого он добился на протяжении своей тренерской карьеры, выводит его на новый уровень. Мы чувствуем, что его способность помочь своим игрокам раскрыть свой потенциал, как индивидуально, так и коллективно, будет хорошо вписываться в наш состав. Будь то игрок или тренер, он побеждал везде, куда его завела карьера, и мы надеемся, что это будет продолжаться здесь, в Чикаго», — говорится в заявлении на официальном сайте «Чикаго».
В августе команда уволила главного тренера Джима Бойлена.
«Чикаго» не участвовал в рестарте сезона-2019/2020, команда заняла 11-е место в Восточной конференции с результатом 22-43.
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