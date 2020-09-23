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Трипл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Денвером»

Трипл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Денвером»
Баскетбол / НБА 0

Завершился третий матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра состоялась в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой «Денвера» со счётом 114:106.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Джамал Маррей, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач. На счету Джерами Гранта 26 очков. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач. На счету Энтони Дэвиса 27 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс».

Следующий матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 25 сентября, начало – в 4:00 мск.

НБА - плей-офф. Финал - Запад. 3-й матч
23 сентября 2020, среда. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 106
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 28, Грант - 26, Йокич - 22, Моррис - 14, Портер - 9, Харрис - 7, Миллсэп - 6, Крэйг - 2, Бартон, Бол, Бэйтс-Диоп, Вонле, Дозьер, Дэниелс, Кук, Пламли, Чанчар
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Дэвис - 27, Колдуэлл-Поуп - 12, Кузма - 11, Рондо - 9, Грин - 4, Макги - 4, Ховард - 4, Моррис - 3, Карузо - 2, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Кук, Смит, Уэйтерс, Хортон-Такер
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