Трипл-дабл Леброна не спас «Лейкерс» от поражения в матче с «Денвером»

Завершился третий матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра состоялась в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой «Денвера» со счётом 114:106.

Самым результативным в составе «Денвера» стал Джамал Маррей, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач. На счету Джерами Гранта 26 очков. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 22 очков и 10 подборов.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач. На счету Энтони Дэвиса 27 очков.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс».

Следующий матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 25 сентября, начало – в 4:00 мск.