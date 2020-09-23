Леброн Джеймс превзошёл знаменательное достижение Тима Данкана

Завершился третий матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра состоялась в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершилась победой «Денвера» со счётом 114:106.

Этот матч стал для игрока «Лейкерс» Леброна Джеймса 252-м в плей-офф. По этому показателю он обошёл Тима Данкана. Лидирует по количеству проведённых матчей в плей-офф НБА Дерек Фишер (259).

В минувшем матче с «Денвером» Леброн оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач. Однако это не помогло его команде выиграть. Денверцы добились победы, и счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс».

Следующий матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 25 сентября, начало – 4:00 мск.