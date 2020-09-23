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Энтони Дэвис: я не могу делать 2 подбора за всю игру

Энтони Дэвис: я не могу делать 2 подбора за всю игру
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал поражение своей команды в третьем матче серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (106:114).

«Первые три четверти они были более атлетичны, чем мы, играли отчаяннее, сильнее. «Наггетс» были агрессорами, и это сказалось. В конце четвёртой четверти мы начали играть в свой стиль, сократили отставание до трёх очков. У нас появился шанс выйти вперёд.

Мне нужно лучше действовать под щитом. У меня не может быть двух подборов за всю игру. Это неприемлемо. И я знаю, что способен и должен действовать лучше.

У нас всё ещё есть контроль над серией. Нам просто нужно выйти в четвёртой игре и сыграть в наш баскетбол. В четвёртой четверти наша защита была великолепна. Мы должны действовать так все четыре отрезка, все 48 минут. Мы не можем не играть в первых трёх четвертях, а потом рассчитывать на победу.

В концовке я упустил возможность быстрого прорыва, где мы должны были набрать гарантированные два очка. Команда была в игре, продолжала бороться. Мы точно знаем, как должны действовать в следующем матче от начала до конца», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.

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