Шакил О'Нил: «Наггетс» никуда не денутся, если вы их не уберёте

Легенда НБА Шакил О'Нил отдал должное «Денвер Наггетс» после третьего матча серии финала Западной конференции с «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Послушайте, вы должны знать, мир должен знать, все должны знать. «Наггетс» никуда не денутся, если вы их не уберёте. 0-2, 0-3 в серии — для них это не имеет значения. Теперь у нас есть интригующая серия. Мы не знаем, что будет дальше», — приводит слова О'Нила Fadeaway World.

Третий матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоялся в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершился победой «Денвера» со счётом 114:106. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 25 сентября, начало – в 4:00 мск.