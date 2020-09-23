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Леброн Джеймс отреагировал на удар Маррея локтем ему в челюсть

Леброн Джеймс отреагировал на удар Маррея локтем ему в челюсть
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о действиях защитника «Денвер Наггетс» Джамала Маррея, который получил неспортивный фол за то, что ударил его локтем в челюсть.

«Локоть Маррея высоко поднялся, он зацепил мою челюсть. Меня не волнуют неспортивные фолы первой или второй степени. Я не хочу, чтобы Джамал Маррей получил дисквалификацию. Мне нравится соперничество. Не думаю, что он сделал это специально. Я был в порядке. Упал, поднялся и был готов к игре. Я не возражал против решения судьи дать неспортивный фол. Я здесь не для того, чтобы устраивать драки», – приводит слова Джеймса ASAP Sports.

Третий матч финальной серии Западной конференции НБА между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоялся в Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» и завершился победой «Денвера» со счётом 114:106. Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-1 в пользу «Лейкерс». Следующий матч между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится 25 сентября, начало – в 4:00 мск.

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