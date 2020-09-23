Сильвер раскрыл подробности разговора с Джеймсом и Леонардом после бойкота игроков НБА

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал о встрече с Леброном Джеймсом из «Лос-Анджелес Лейкерс» и Каваем Леонардом из «Лос-Анджелес Клипперс», на которой призвал звёздных игроков повлиять на коллег, собравшихся бойкотировать остаток сезона из-за трагической гибели Джейкоба Блейка.
«Я говорил с обоими этими игроками. Думаю, что вокруг первоначального решения бойкотировать матчи было много эмоций. Полагаю, именно поэтому оно не было поддержано всеми.
Леброн и Кавай, получив шанс сделать шаг назад, могли подумать об огромном влиянии, которое они могли оказать на ситуацию. Я предложил им поразмыслить о последствиях бойкота — если бы мы прекратили играть, то были бы потеряны тысячи рабочих мест для людей в Орландо, тысячи рабочих в городах команд», — приводит слова Сильвера Clutch Points.
Напомним, США охватила новая волна протестов после того, как 23 августа полицейские в городе Кеноше несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин. Игроки НБА хотели бойкотировать матчи лиги.
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