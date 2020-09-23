Левченко — о приказе Минспорта Беларуси: складывается ощущение, что мы всё ближе к КНДР

Экс-баскетболистка национальной сборной Беларуси, финалистка женской НБА Елена Левченко прокомментировала приказ Минспорта своей страны, предписывающий внести изменения в контракты спортсменов. По её словам, некоторые пункты из этого документа нарушают права человека.



«Наши чиновники любят повторять, что спорт вне политики, но в данном случае мы фактически наблюдаем нарушение прав человека. Спортсменов пытаются как можно больше контролировать и пугать. В XXI веке невозможно применять подобные методы в центре Европы и двигаться с такой системой дальше. Складывается ощущение, что мы всё ближе к Северной Корее: этого не говори, этого не делай. Как это так?



В приказе написано, что все спортсмены обязаны знать гимн. Но каждый спортсмен сам решает — знать ли гимн, петь ли его вслух. Я помню, когда мы играли на Олимпиадах, некоторые не пели гимн. Но разве это говорит о том, что из-за этого ты хорошо не выступишь и не представишь свою страну на международных соревнованиях по максимуму?



Спортсмены должны не допускать публикаций и выступлений в СМИ без согласования с нанимателем… Это что получается, если я еду за границу и хочу дать там интервью, то должна звонить в РЦОП или министерство и спрашивать разрешения?» — цитирует Левченко b-g.by.