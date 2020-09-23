Один клуб НБА готов дать Демаркусу Казинсу возможность реанимировать карьеру

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» хочет дать возможность Демаркусу Казинсу вернуть свою карьеру в прежнее русло. Как утверждает Pickandroll со ссылкой на PelicanDebrief, команда рассматривает вариант с возвращением 30-летнего центрового, который в этом сезоне не смог сыграть в НБА из-за травм.
Отмечается, что клуб из Луизианы может предложить ему годичный контракт, чтобы центровой попытался вернуться к прежним стандартам, работая в знакомой обстановке.
Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА Казинс начинал сезон в качестве игрока «Лос-Анджелес Лейкерс», но не сыграл ни одного матча из-за травмы и в ходе сезона был отчислен. В последние годы Демаркус страдает от серьёзных повреждений. Ранее он пропустил больше года из-за разрыва ахилла, полученного в форме «Нью-Орлеан Пеликанс». В последний раз баскетболист появился на площадке в финале НБА-2019 в качестве игрока «Голден Стэйт Уорриорз».
- 23 сентября 2020
-
15:49
-
15:09
-
14:27
-
14:08
-
13:41
-
12:52
-
11:38
-
11:16
-
10:46
-
10:33
-
10:23
-
10:19
-
10:07
-
10:03
-
09:37
-
09:34
-
09:14
-
09:09
-
07:55
-
07:45
-
07:32
-
07:10
-
06:40
-
05:35
-
03:36
-
02:32
-
00:59
-
00:09
- 22 сентября 2020
-
23:56
-
23:39
-
22:27
-
21:56
-
21:10
-
20:46
-
19:33