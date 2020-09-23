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Один клуб НБА готов дать Демаркусу Казинсу возможность реанимировать карьеру

Один клуб НБА готов дать Демаркусу Казинсу возможность реанимировать карьеру
Баскетбол / НБА 0

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» хочет дать возможность Демаркусу Казинсу вернуть свою карьеру в прежнее русло. Как утверждает Pickandroll со ссылкой на PelicanDebrief, команда рассматривает вариант с возвращением 30-летнего центрового, который в этом сезоне не смог сыграть в НБА из-за травм.

Отмечается, что клуб из Луизианы может предложить ему годичный контракт, чтобы центровой попытался вернуться к прежним стандартам, работая в знакомой обстановке.

Четырёхкратный участник Матча звёзд НБА Казинс начинал сезон в качестве игрока «Лос-Анджелес Лейкерс», но не сыграл ни одного матча из-за травмы и в ходе сезона был отчислен. В последние годы Демаркус страдает от серьёзных повреждений. Ранее он пропустил больше года из-за разрыва ахилла, полученного в форме «Нью-Орлеан Пеликанс». В последний раз баскетболист появился на площадке в финале НБА-2019 в качестве игрока «Голден Стэйт Уорриорз».

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