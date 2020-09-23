Единая лига ВТБ признана вторым по силе чемпионатом Европы

Eurohoops составил рейтинг силы национальных чемпионатов Европы. Единая лига ВТБ заняла второе место в рейтинге. По сравнению с сезоном-2019/2020 в топ-10 произошло единственное изменение. Чемпионат Италии поднялся на четвёртое место, сместив на пятую строчку первенство Франции.
Топ-10 рейтинга
1. ACB Liga Endesa — Испания (-)
2. Единая лига ВТБ (-)
3. BSL — Турция (-)
4. Lega Basket Serie A — Италия (+1)
5. Jeep ELITE ProA — Франция (-1)
6. BBL — Германия (-)
7. XEBA — Греция (-)
8. Адриатическая лига (-)
9. Лига победителей — Израиль (-)
10. LKL — Литва (-)
«Единая лига ВТБ остаётся самой богатой лигой в Европе, а это означает наличие лучших талантов и клубов. С тремя командами Евролиги второй сезон подряд и явными признаками того, что сезон будет проходить с ограниченным числом болельщиков на трибунах, Единая лига ВТБ занимает лидирующие позиции. Вероятно, единственная разница между Лигой ВТБ и Испанией заключается в том, что массовая аудитория в России ещё не ставит баскетбол в число своих главных приоритетов», — охарактеризовал Единую лигу ВТБ Eurohoops.
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