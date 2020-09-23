Единая лига ВТБ признана вторым по силе чемпионатом Европы

Eurohoops составил рейтинг силы национальных чемпионатов Европы. Единая лига ВТБ заняла второе место в рейтинге. По сравнению с сезоном-2019/2020 в топ-10 произошло единственное изменение. Чемпионат Италии поднялся на четвёртое место, сместив на пятую строчку первенство Франции.



Топ-10 рейтинга



1. ACB Liga Endesa — Испания (-)

2. Единая лига ВТБ (-)

3. BSL — Турция (-)

4. Lega Basket Serie A — Италия (+1)

5. Jeep ELITE ProA — Франция (-1)

6. BBL — Германия (-)

7. XEBA — Греция (-)

8. Адриатическая лига (-)

9. Лига победителей — Израиль (-)

10. LKL — Литва (-)

«Единая лига ВТБ остаётся самой богатой лигой в Европе, а это означает наличие лучших талантов и клубов. С тремя командами Евролиги второй сезон подряд и явными признаками того, что сезон будет проходить с ограниченным числом болельщиков на трибунах, Единая лига ВТБ занимает лидирующие позиции. Вероятно, единственная разница между Лигой ВТБ и Испанией заключается в том, что массовая аудитория в России ещё не ставит баскетбол в число своих главных приоритетов», — охарактеризовал Единую лигу ВТБ Eurohoops.