Итудис: «Астане» не хватало качественных игроков, которые скоро присоединятся к команде

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением после победы над «Астаной» (93:60) в Единой лиге ВТБ.



«Поздравляю команду с победой. Мы знали о проблемах «Астаны» с поздним приездом иностранцев. С уважением относимся к этой команде и желаем ей удачи в дальнейшем. У нас были свои цели в защите, которых мы не достигли. Особенно неудачной получилась третья четверть. Понимаем, над чем надо работать. В четвертой четверти мы сдержали соперников, но дело не в цифрах, не в 60 очках, набранных «Астаной». Мы совершали ошибки, у нас были провальные моменты. К тому же мы хорошо создавали возможности для бросков, а вот реализация была плохой. Понятно, что сегодня мы были лучше, а «Астане» не хватало качественных игроков, которые, знаю, скоро присоединятся к команде», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.