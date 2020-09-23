«Химки» уступили «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором местный «Нижний Новгород» принимал «Химки». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 96:85.



Хозяева паркета удачно начали встречу и после первой четверти повели в счёте с разницей в пять очков — 21:16. Во второй десятиминутке «Нижний Новгород» увеличил отрыв до 12 очков. В третьей десятиминутке «Химкам» удалось оскратить отставание до четырёх очков.



Заключительная четверть полностью прошла под диктовку хозяев площадки — «Нижний Новгород» выиграл игроковй отрезок со счётом 32:25.



Самым результативным в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 34 очка. В составе «Химок» 21 очко набрал Грег Монро, дабл-дабл оформил Дайрис Бертанс, набравший 18 чоков и отдавший 11 передач.