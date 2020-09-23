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«Химки» уступили «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ

«Химки» уступили «Нижнему Новгороду» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором местный «Нижний Новгород» принимал «Химки». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 96:85.

Хозяева паркета удачно начали встречу и после первой четверти повели в счёте с разницей в пять очков — 21:16. Во второй десятиминутке «Нижний Новгород» увеличил отрыв до 12 очков. В третьей десятиминутке «Химкам» удалось оскратить отставание до четырёх очков.

Заключительная четверть полностью прошла под диктовку хозяев площадки — «Нижний Новгород» выиграл игроковй отрезок со счётом 32:25.

Самым результативным в составе победителей стал Антон Астапкович, набравший 34 очка. В составе «Химок» 21 очко набрал Грег Монро, дабл-дабл оформил Дайрис Бертанс, набравший 18 чоков и отдавший 11 передач.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
23 сентября 2020, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
96 : 85
Химки
Химки, Россия
Нижний Новгород: Астапкович - 34, Шеперд - 30, Комолов - 13, Бабурин - 7, Ганькевич - 6, Гаврилович - 4, Герасимов - 2, Беленицкий, Гонтарь, Платонов, Стребков, Чадов
Химки: Монро - 21, Дайр. Бертанс - 18, Микки - 15, Букер - 10, Тимма - 8, Йеребко - 5, Моня - 5, Зайцев - 3, Барашков, Воронов, Карасёв, Одиноков
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