«Химки» ищут разыгрывающего и проявили интерес к двум игрокам
Подмосковные «Химки» ищут разыгрывающего защитника, сообщил в своём «твиттере» журналист Маттео Андреани. По информации источника, подмосковный клуб проявлял интерес к Тайресу Райсу и Тэйлору Рочести. Причиной поиска разыгрывающего является травма Стефана Йовича.
Накануне в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором местный «Нижний Новгород» принимал «Химки». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 96:85.
В составе «Химок» 21 очко набрал Грег Монро, дабл-дабл оформил набравший 18 очков и отдавший 11 передач Дайрис Бертанс.
Это поражение стало для «Химок» вторым на старте регулярного сезона.
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