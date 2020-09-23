«Химки» ищут разыгрывающего и проявили интерес к двум игрокам

Подмосковные «Химки» ищут разыгрывающего защитника, сообщил в своём «твиттере» журналист Маттео Андреани. По информации источника, подмосковный клуб проявлял интерес к Тайресу Райсу и Тэйлору Рочести. Причиной поиска разыгрывающего является травма Стефана Йовича.



Накануне в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся очередной матч регулярного сезона Единой лиги ВТБ, в котором местный «Нижний Новгород» принимал «Химки». Встреча завершилась победой нижегородцев со счётом 96:85.



В составе «Химок» 21 очко набрал Грег Монро, дабл-дабл оформил набравший 18 очков и отдавший 11 передач Дайрис Бертанс.



Это поражение стало для «Химок» вторым на старте регулярного сезона.