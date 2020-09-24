Мэлоун: я поставил себя на место парня Бреонны, если кто-то вторгается в мой дом в 2 ночи

Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун выразил разочарование тем, что ни один офицер не был обвинен в убийстве Бреонны Тэйлор.

«Я поставил себя на место парня Бреонны Тэйлор. Если я нахожусь в своем доме или в своей квартире, и кто-то вторгается туда в два или три часа ночи, я буду чувствовать, что их там не должно быть», — приводит слова Мэлоуна Clutch Points.

Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трем пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.



13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они думали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА.