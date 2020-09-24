«Майами» обыграл «Бостон», до финала — одна победа

На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 112:109.

Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Тайлер Хирро, набравший 37 очков и сделавший 6 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Эдрис Адебайо — 20 очков и 12 подборов. Лучшей результативностью в составе «Селтикс» отметился лёгкий форвард Джейсон Тейтум, записавший на свой счёт 28 очков и сделавший 9 подборов.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 3-1 в пользу «Майами». Следующий матч между командами состоится 26 сентября в 3:30 мск.