«Майами» обыграл «Бостон», до финала — одна победа
На стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый матч финальной серии Восточной конференции НБА между «Майами Хит» и «Бостон Селтикс». Встреча завершилась победой «Майами» со счётом 112:109.
Самым результативным игроком в составе победителей стал атакующий защитник Тайлер Хирро, набравший 37 очков и сделавший 6 подборов. Дабл-дабл на свой счёт записал Эдрис Адебайо — 20 очков и 12 подборов. Лучшей результативностью в составе «Селтикс» отметился лёгкий форвард Джейсон Тейтум, записавший на свой счёт 28 очков и сделавший 9 подборов.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед — 3-1 в пользу «Майами». Следующий матч между командами состоится 26 сентября в 3:30 мск.
НБА - плей-офф. Финал - Восток. 4-й матч
24 сентября 2020, четверг. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
112 : 109
Бостон Селтикс
Бостон
Майами Хит: Хироу - 37, Батлер - 24, Горан Драгич - 22, Адебайо - 20, Игуодала - 3, Краудер - 3, Робинсон - 3, Александер, Винсент, Джонс, Леонард, Нанн, Окпала, Олиник, Сильва, Хаслем, Хилл
Бостон Селтикс: Тейтум - 28, Браун - 21, Уокер - 20, Хэйворд - 14, Смарт - 10, Тайс - 8, Уильямс - 4, Уонамэйкер - 4, Грин, Кантер, Лэнгфорд, Оджелей, Пуарье, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
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