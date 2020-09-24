Леброн Джеймс: потерял дар речи! Я опустошен, обижен, расстроен, зол!

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на итоги дела Бреонны Тэйлор.
«Самый неуважаемый человек на земле — темнокожая женщина! Я обещаю вам, что сделаю всё возможное, чтобы изменить это настолько, насколько смогу и даже больше! Люблю вас, королевы, по всей стране и за её пределами! Сегодня я потерял дар речи! Я опустошен, обижен, расстроен, зол! Мы хотим справедливости для Бреонны, но справедливость восторжествовала для стен её соседей, а не для её красивой жизни. Был ли я удивлен приговором? Абсолютно нет, но я был и все ещё травмирован этой ситуацией, на сердце тяжело! Я отправляю соболезнования маме, семье и друзьям Бреонны! Мне жаль!», — написал Джеймс на своей странице в «Твиттере».
Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трём пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор. 13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они предполагали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА.
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