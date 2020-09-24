Бэм Адебайо повторил рекорд Леброна Джеймса
Центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо повторил достижение лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ранее также выступавшего за «Майами».
Адебайо стал вторым после Леброна игроком в истории «Майами», который набрал более 20 очков и сделал более 10 подборов в трёх подряд играх плей-офф. Джеймс оформил это достижение в июне 2012 года.
23-летний Адебайо выступает за «Майами Хит» с 2017 года. В 2020 году он впервые принял участие в Матче звёзд НБА и вошёл во вторую сборную всех звёзд защиты лиги.
«Майами Хит» играет в финале Восточной конференции с «Бостон Селтикс». Сегодня на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (США) состоялся четвёртый матч серии, который завершился победой «Майами» со счётом 112:109.
«Майами» обыграл «Бостон», до финала — одна победа
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