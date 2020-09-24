Отрицающий коронавирус и BLM Портер: видите ли, я даже не знал о приговоре по делу Тэйлор

Лёгкий форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер ответил на вопрос журналиста о своём мнении по делу убитой полицейскими Бреонны Тэйлор.

«О чём вы говорите? Видите ли, я даже не знал о приговоре. У меня нет ни „твиттера“, ни „инстаграма“. Но то, что я узнал сейчас, — просто нет слов. И все ведь понимают, что так не должно быть. Я слышу об этом впервые, но мне больно это слышать. Сколько шагов делается для того, чтобы у нас в стране нормально заработал закон, но такие ситуации это нивелируют», — приводит слова Портера AASAP Sports.

13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они предполагали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА. Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трём пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.

Сам Портер ранее называл «раздутой» и «созданной для контроя» ситуацию с коронавирусом и скептически отзывался о движении Black Lives Matter.