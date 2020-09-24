«Лейкерс» пожаловались НБА на несправедливое судейство против Леброна Джеймса

«Лос-Анджелес Лейкерс» обратили внимание НБА на то, что судьи недостаточно часто фиксируют фолы на форварде Леброне Джеймсе в серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (2-1), сообщает Los Angeles Times.
«Лейкерс» уверены, что «Денвер Наггетс» часто фолят на форварде в серии финала Западной конференции, но никак за это не наказываются. Лиге была предоставлены соответствующие доказательства.
«Мы разбираемся с фолами через соответствующие каналы с лигой. Леброн очень агрессивно проходил под кольцо, нельзя просто так оставлять это без внимания», — сказал главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель.
Леброн совершает в среднем 3,3 штрафных броска за игру в серии с «Наггетс». В среднем за карьеру Джеймс становился на линию штрафных 8,0 раза в каждом матче.
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