Тейтум: прошло 194 дня. По-прежнему нет справедливости. По-прежнему приходится бороться

Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум после четвёртого матча серии финала Восточной конференции НБА с «Майами Хит» (109:112, 1-3) прокомментировал вердикт по делу Бреонны Тэйлор.
«Это расстраивает. Мы вроде как чувствовали и знали, что должно произойти. Но всё равно это грустно. Прошло уже 194 дня. По-прежнему нет справедливости. По-прежнему приходится бороться за то же самое. Сейчас слишком многое надо обдумать. Это был тяжёлый день, тяжёлый день для всех нас», — приводит слова Тейтума ASAP Sports.
Напомним, 13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они предполагали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА. Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трём пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.
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