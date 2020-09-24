Эксперт: четвёртый титул поставит Леброна совсем на другой уровень

Известный журналист Билл Симмонс объяснил, что будет значить для Леброна Джеймса четвёртый титул, если «Лос-Анджелес Лейкерс» в этом году станут чемпионами.
«Люди задаются вопросом, кто лучший игрок в «пузыре». Это Леброн. Зачем мы спорим об этом? За последние семь лет он скорректировал свою игру невероятным образом, она просто разрушительна. Четвёртый перстень поставит его совсем на другой уровень в его возрасте. Это беспрецедентно. Больше титулов, чем у Бёрда, и с тремя разными франшизами», — приводит слова Симмонса Fadeaway World.
«Лос-Анджелес» проиграл третий матч финальной серии Западной конференции «Денверу» (106:114). Самым результативным в составе «Лейкерс» именно Леброн, который оформил трипл-дабл из 30 очков, 10 подборов и 11 передач. На счету Энтони Дэвиса 27 очков. У «Денвера» лучшую статистику продемонстрировал Джамал Маррей, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 12 передач.
«Лейкерс» ведут в серии – 2-1. Следующий матч команд состоится 25 сентября, начало – в 4:00 мск.
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