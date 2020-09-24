«Филадельфия» рассчитывает заполучить Джеймса Хардена

«Филадельфия» заинтересована в назначении Майка Д’Антони на пост главного тренера, так как считает, что он сможет помочь привлечеть в команду защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, сообщает сообщает журналист NBC Sports Джон Кларк на своей странице в «Твиттере».

Контракт Хардена с «Рокетс» действует ещё два сезона, а также включает опцию игрока на сезон-2022/2023. Помимо Д’Антони, на вакантную должность главного тренера «Филадельфии» рассматривается чемпиона НБА 2016 года в «Кливленд Кавальерс», ныне ассистент Дока Риверса в «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю.

«Хьюстон» завершил выступление в сезоне-2019/2020 проигрышем в серии второго раунда плей-офф Западной конференции в серии с «Лос-Анджелес Лейкерс». Д'Антони покинул команду сразу после завершения сезона.