«Даллас» хочет заполучить игрока, назвавшего Дончича «трусливой белой задницей»
Руководство «Даллас Маверикс» заинтересовано в услугах тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Монтреза Харрелла, сообщает Sports Illustrated. В межсезонье баскетболист станет свободным агентом. Ранее в СМИ проходила информация, что Харрелл и его нынешний клуб заинтересованы в продолжении сотрудничества.
Нынешний сезон стал для Харрелла лучшим в карьере. Он был признан «лучшим шестым игроком». В регулярном чемпионате на счету Монтрезла 63 матча, в которых он набирал 18,6 очка и собирал 7,1 подбора.
Возможный переход Харрелла в «Даллас Маверикс» напомнил о сложной ситуации, которая случилась между Монтрезом и лидером техасцев Лукой Дончичем в недавней серии плей-офф. Тогда Харрелл оскорбил словенца, назвав «трусливой белой задницей».
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