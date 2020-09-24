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Стала известна зарплата нового главного тренера «Чикаго»

Стала известна зарплата нового главного тренера «Чикаго»
Баскетбол / НБА 0

23 сентября стало известно, что руководство «Чикаго Буллз» приняло решение назначить на пост главного тренера команды недавно уволенного из «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донована. Теперь же стали известны и условия подписанного сторонами контракта.

Специалист проработает с командой из Иллинойса 4 года и за это время заработает $ 24 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

В минувшем месяце руководство «Чикаго» уволило с поста главного тренера Джима Бойлена, который не сумел вывести команду в плей-офф. Более того, показатели «Буллз» были настолько плохи, что команда даже не принимала участия в рестарте сезона, так как к тому моменту иллинойцы почти лишились шансов на борьбу за место в плей-офф.

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