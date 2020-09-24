Стала известна зарплата нового главного тренера «Чикаго»
23 сентября стало известно, что руководство «Чикаго Буллз» приняло решение назначить на пост главного тренера команды недавно уволенного из «Оклахома-Сити Тандер» Билли Донована. Теперь же стали известны и условия подписанного сторонами контракта.
Специалист проработает с командой из Иллинойса 4 года и за это время заработает $ 24 млн, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
В минувшем месяце руководство «Чикаго» уволило с поста главного тренера Джима Бойлена, который не сумел вывести команду в плей-офф. Более того, показатели «Буллз» были настолько плохи, что команда даже не принимала участия в рестарте сезона, так как к тому моменту иллинойцы почти лишились шансов на борьбу за место в плей-офф.
- 24 сентября 2020
-
22:43
-
21:53
-
21:20
-
21:12
-
20:49
-
20:00
-
18:33
-
16:58
-
14:35
-
14:16
-
12:46
-
12:00
-
11:41
-
11:00
-
10:48
-
10:35
-
09:43
-
09:28
-
09:15
-
08:54
-
08:50
-
08:26
-
08:06
-
07:58
-
07:32
-
07:23
-
06:23
-
01:26
-
00:46
-
00:33
-
00:26
- 23 сентября 2020
-
22:59
-
22:17
-
22:04
-
21:12
Партнерский контент