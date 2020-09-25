Леброн Джеймс превзошёл достижение Майкла Джордана и Ларри Бёрда вместе взятых
35-летний американский звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметился очередным рекордом в 4-й игре финальной серии плей-офф Западной конференции с «Денвер Наггетс» (114:108).
Как сообщает консультант NBA Stats Джастин Кубатко в своём «твиттере», Леброн Джеймс набрал как минимум 25 очков и совершил не менее 5 подборов и 5 передач в 135 играх плей-офф НБА, превзойдя показатели ближайших преследователей вместе взятых – Майкла Джордана (73 игры) и Ларри Бёрда (53).
В текущем плей-офф Леброн Джеймс провёл 13 встреч, в которых в среднем набирал 25,9 очка и совершал 10 подборов и 8,8 передачи.
Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.
«Лейкерс» обыграли «Денвер» и находятся в шаге от выхода в финал НБА
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