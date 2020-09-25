Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис получил травму голеностопа в последней четверти четвёртого матча серии финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс».



Дэвис сумел доиграть матч, но его участие в следующей встрече остаётся под вопросом. Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель заявил, что решение об участии Дэвиса в пятом матче серии с «Наггетс» будет приниматься после обследования и оценки состояния игрока в ближайшие 24 часа. Дэвис после игры сказал, что ситуация с голеностопом выглядит плохо, но не до такой степени, чтобы помешать ему выходить на паркет.

«Лейкерс» обыграли «Наггетс» (114:108, 3-1) в четвёртом матче серии. Дэвис набрал 34 очка и 5 подборов за 41 минуту пребывания на площадке.