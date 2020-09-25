Рэджон Рондо превзошёл достижение Скотти Пиппена

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Рэджон Рондо в четвёртом матче финала Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» набрал 11 очков и 7 передач.



Рондо довёл количество передач в плей-офф до 1049 за карьеру и опередил легенду «Чикаго Буллз» Скотти Пиппена (1048), поднявшись на восьмое место в истории НБА в рейтинге лучших ассистентов. Ближайшей целью Рондо является завершивший карьеру Стив Нэш (1061 передача). Скорее всего, Рондо опередит его уже в этом розыгрыше плей-офф.

В Реюньоне (США) на стадионе «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» завершился 4-й матч финальной серии плей-офф Западной конференции между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Победу в матче одержали номинальные гости паркета игроки «Лейкерс» – 114:108. Благодаря этой победе игроки «Лос-Анджелеса» увеличили отрыв в серии до 3-1 и теперь находятся в шаге от выхода в финал плей-офф НБА. Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.