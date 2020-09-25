Джамал Маррей отреагировал на третье поражение в серии с «Лейкерс»

23-летний американский разыгрывающий защитник «Денвер Наггетс» Джамал Маррей прокомментировал поражение «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:114) в 4-й игре финальной серии Западной конференции НБА (1-3).

«Мы разочарованы этой игрой. Не знаю, как ещё это объяснить. Неспособность взять на себя инициативу — это разочарование. Это тяжёлое чувство. Не думаю, что главная проблема была в том, что Леброн Джеймс переключил всё внимание в обороне на меня. Одна из главных проблем, что защитникам нужно лучше играть на подборках и отскоках.

В играх с «Лейкерс» мы просто пытаемся быть более жёсткими, но при этом не собирать фолы. К примеру, тот же Дуайт Ховард, на самом деле он просто пытается проложить себе дорогу, не заботясь о том, что его накажут за фол, потому что у «Лейкерс» также много больших игроков. Наш «джокер» пытается внести свой вклад без фола.

Да, Леброн собирается забрать своё. Но нам просто нужно смотреть вперёд и пройти через это. Как я уже сказал, мы молодая команда. Мы самая молодая команда, самая молодая, кем бы мы ни были. Посмотрите, где мы находимся. Нам нужно заслужить их уважение, если мы хотим победить», — приводит слова Маррея ASAP Sports.