Баркли: кому звонить темнокожим в случае роспуска полиции? Охотникам за привидениями?

Легенда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли не согласен с призывами отказаться от финансирования полиции в связи с проблемами социальной и расовой несправедливости в США.

«Мы должны быть действительно осторожными. Я слышу, как эти дураки по телевизору говорят об «отказе от полиции» и тому подобном. Нам нужна реформа полиции, тюремная реформа и всё такое. Вы знаете, кто не собирается отказываться от копов? Белые кварталы и богатые кварталы. Кому должны звонить темнокожие люди? Охотникам за привидениями? Мне грустно, что эта девушка Бреонна Тэйлор потеряла жизнь. Нужно избавиться от системы взлома с ордерами. Но не стоит всё смешивать в одну кучу. Мы должны принять во внимание, что её парень стрелял в полицейских», — приводит слова Баркли Clutch Points.