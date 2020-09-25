Шакил О'Нил: копы делают свою работу. Думаю, они должны открывать ответный огонь

Легенда НБА, а ныне эксперт TNT Шакил О'Нил поддержал коллегу Чарльза Баркли, который призвал учитывать обстоятельства дела Бреонны Тэйлор и не обвинять полицию в преднамеренном убийстве.
«Я должен согласиться с Чарльзом Бакрли, что не стоит смешивать всё в кучу. Копы должны получить подписанный ордер, а в некоторых штатах разрешены запретительные ордера. Все просили предъявить обвинение в убийстве. Когда речь заходит об убийстве, обвиняемые должны продемонстрировать намерение. Произошло убийство. Мы сожалеем, что произошло убийство. Но когда у копов есть ордер, подписанный судьей, они делают свою работу. Я думаю, они должны открывать ответный огонь», — приводит слова О'Нила The Hollywood Reporter.
Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трём пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор. 13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они предполагали, хранятся наркотики. В ней находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА.
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