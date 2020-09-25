Никола Йокич объяснил поражение «Наггетс» в четвёртой игре с «Лейкерс»

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал поражение своей команды в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:114, 1-3).



«Думаю, что проблема была с подборами. Мы дали им слишком много вторых шансов. Вроде как с нашей стороны была хорошая игра в обороне. Но в конце концов мы не подбирали мяч, не довели дело до конца. Кроме того, было слишком много фолов. Я думаю, что «Лейкерс» выходили на линию штрафных бросков слишком много раз. Мы были хороши, за исключением этих двух компонентов. Но, с другой стороны, нужно приложить усилия. Всем пятерым ребятам нужно прийти в себя. Это командная работа», — приводит слова Йокича ASAP Sports.



Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.