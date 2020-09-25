Энтони Дэвис: сегодня мы были агрессорами

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что доволен игрой своей команды в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (114:108, 3-1).
«Сегодня мы были агрессорами. Были физически сильнее. «Наггетс» выглядели также в третьей игре. Но сегодня мы вышли и играли в свой баскетбол почти все 48 минут. У нас были сбои в обороне. Но по большей части мы не отступали от своего стиля. А года мы действуем так, нас сложно обыграть.
«Денвер» боролся и вернулся в игру, но мы продолжали играть правильно и быстро. Ребята совершили отличные броски, особенно Рондо, здорово отработали на штрафной линии. В целом мы сыграли очень сильно», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.
Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.
- 25 сентября 2020
-
09:53
-
09:41
-
09:36
-
09:28
-
09:23
-
08:56
-
08:47
-
08:43
-
08:25
-
08:25
-
08:23
-
07:21
-
07:11
-
06:55
-
06:38
-
01:01
- 24 сентября 2020
-
23:58
-
22:43
-
21:53
-
21:20
-
21:12
-
20:49
-
20:00
-
18:33
-
16:58
-
14:35
-
14:16
-
12:46
-
12:00
-
11:41
-
11:00
-
10:48
-
10:35
-
09:43
-
09:28