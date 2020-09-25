Энтони Дэвис: сегодня мы были агрессорами

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис рассказал, что доволен игрой своей команды в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (114:108, 3-1).



«Сегодня мы были агрессорами. Были физически сильнее. «Наггетс» выглядели также в третьей игре. Но сегодня мы вышли и играли в свой баскетбол почти все 48 минут. У нас были сбои в обороне. Но по большей части мы не отступали от своего стиля. А года мы действуем так, нас сложно обыграть.



«Денвер» боролся и вернулся в игру, но мы продолжали играть правильно и быстро. Ребята совершили отличные броски, особенно Рондо, здорово отработали на штрафной линии. В целом мы сыграли очень сильно», — приводит слова Дэвиса ASAP Sports.



Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.