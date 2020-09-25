Леброн Джеймс высказался о Ховарде после победы над «Наггетс» в плей-офф НБА

Звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отметил вклад партнёра Дуайта Ховарда в победу команды в четвёртом матче финальной серии Западной конференции НБА с «Денвер Наггетс» (114:108, 3-1).



«Дуайт был зверем. Он давал нам повторные возможности, когда мы смазали несколько бросков. Он чистил щит и в нападении, и в защите. Возвращал нас обратно и контролировал «краску». Мы знаем, что мы проиграли в подборах в третьем матче, поэтому хотели улучшить этот компонент. Дуайт принёс это физическое присутствие. Это было здорово для всей команды», — приводит слова Джеймса ASAP Sports.



Ховард стал единственным, кому удалось в четвёртом мате серии оформить дабл-дабл. На его счету 12 очков, 11 подборов и 1 передача.



Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.

Энтони Дэвис: сегодня мы были агрессорами