У Джоэла Эмбиида и знаменитой супермодели родился ребёнок
Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился с болельщиками радостной новостью: он стал отцом. У камерунского игрока и его девушки, бразильской модели Анны Де Паулы, родился сын. Ребёнка назвали Артур Элайджа Де Паула Эмбиид.
«Мы так счастливы, что в нашей семье появился маленький мальчик. Первый из 11 или больше? Пытаюсь уговорить её, но пока не получается. Хочу создать футбольную команду. На самом деле, я так рад за будущее, моя жизнь приобрела новый смысл», – написал баскетболист.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на странице Джоэла Эмбиида в «Инстаграме».
В этом сезоне «Филадельфия Сиксерс» вылетел из розыгрыша плей-офф НБА. В первом раунде команда с сухим счётом уступила «Бостон Селтикс» (0-4).
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