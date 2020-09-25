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У Джоэла Эмбиида и знаменитой супермодели родился ребёнок

У Джоэла Эмбиида и знаменитой супермодели родился ребёнок
Баскетбол / НБА 0

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид поделился с болельщиками радостной новостью: он стал отцом. У камерунского игрока и его девушки, бразильской модели Анны Де Паулы, родился сын. Ребёнка назвали Артур Элайджа Де Паула Эмбиид.

«Мы так счастливы, что в нашей семье появился маленький мальчик. Первый из 11 или больше? Пытаюсь уговорить её, но пока не получается. Хочу создать футбольную команду. На самом деле, я так рад за будущее, моя жизнь приобрела новый смысл», – написал баскетболист.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть на странице Джоэла Эмбиида в «Инстаграме».

В этом сезоне «Филадельфия Сиксерс» вылетел из розыгрыша плей-офф НБА. В первом раунде команда с сухим счётом уступила «Бостон Селтикс» (0-4).

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