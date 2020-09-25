Легенда ЦСКА Де Коло ответил на вопрос о влиянии пандемии на свою жизнь

Двукратный чемпион Евролиги в составе ЦСКА, ныне защитик «Фенербахче» Нандо Де Коло ответил на вопрос, как лично на него повлияла пандемия коронавируса.



«Для меня жизнь всё такая же, но мы должны быть более осторожными, соблюдать множество правил. Думаю, все обязаны нести ответственность. Теперь мы должны смотреть вперёд и пытаться вести нормальную жизнь в этом совершенно новом порядке.



Относительно коронавируса хороших новостей нет. Возможно, однажды всё будет по-другому. Но, думаю, мы будем первыми, кто понесёт наказание, если люди продолжат вредить природе.

Каждый имеет право верить в то, во что хочет. Для меня важны моя семья и близкие. Я стараюсь, чтобы у них всё шло хорошо. Мы выйдем на площадку, это наша работа и наша страсть. Игроки хотят быть там, но должны быть осторожны каждый день, иначе у нас всех может возникнуть много неприятностей», — приводит слова Де Коло Eurohoops.