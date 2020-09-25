Таунс начал встречаться с инстаграм-моделью, которая ралучила Томпсона и Кардашьян

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс начал встречаться с известной инстаграм-моделью Джордин Вудс, пишет Clutch Points. Накануне у девушки был день рождения, и баскетболист преподнёс ей множество подарков.



Среди них оказалась игровая майка легенды «Чикаго Буллз» 1990-х Майкла Джордана. Пара провела романтический вечер, фрагменты которого модель опубликовала на своей странице в социальной сети.

Видео и фото доступно на странице Джордин Вудс в «Инстаграме».

Вудс известна связью с центровым «Кливленд Кавальерс» Тристаном Томпсоном, после которой тот расстался с Хлое Кардашьян.

Этот год выдался крайне тяжёлым для Таунса. Он потерял мать, которая умерла после заражения коронавирусом.



В сезоне-2019/2020 Таунс появился на площадке в 35 играх «Тимбервулвз» до того, как сезон НБА был приостановлен из-за COVID-19. Он набирал в среднем 26,5 очка, 10,8 подбора и 4,4 передачи за игру.