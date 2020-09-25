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Баркли объяснил, почему Леброн Джеймс никогда не будет как Майкл Джордан и Коби Брайант

Баркли объяснил, почему Леброн Джеймс никогда не будет как Майкл Джордан и Коби Брайант
Баскетбол / НБА 0

Легенда НБА Чарльз Баркли считает, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отличается от Коби Брайанта и Майкла Джорджана ментальностью, поэтому должен стоять ниже в рейтинге величайших игроков всех времён.

«Коби — самый близкий к Майклу Джордану из тех игроков, которых я когда-либо видел. Майкл стоит на первом месте в моём рейтинге топ-10 величайших игроков всех времён, Коби — на шестом, а Леброн — на восьмом. Я считаю Леброна великим, но он больше похож на Мэджика Джонсона, потому что Джордан и Брайант убьют вас. Они не беспокоятся о друзьях, их не волнует, что о них думают. Всё просто и понятно. Они просто хотят надрать вам задницу. Ларри Бёрд тоже такой, но у него не было достаточно атлетизма. Майкл и Коби — это два обученных убийцы», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

«Лейкерс» вернули былое величие. Стоило всего лишь пригласить Леброна
Король превзошёл достижения Джордана и Брайанта вместе взятых. Пока есть сомнения, что Джеймс лучший в истории, но новый титул всё изменит.
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