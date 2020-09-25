Инстаграм-модель пообещала Хирроу подарок в гостиничном номере после выхода в финал НБА
Инстаграм-модель Катя Элис Генри, подруга атакующего защитника «Майами Хит» Тайлера Хирроу, пообещала сделать своему возлюбленному подарок в гостиничном номере в случае попадания команды в финал НБА.
«Ещё одна победа», — написала на своей странице Генри в «Твиттере».
Под комментарием подписчика о том, что Генри должна лучше обращаться ночью с Хирроу, девушка дала понять, что не разочарует парня своим подарком.
Фото доступно на странице Кати Элис Генри в «Инстаграме».
Напомним, в «пузырь» НБА в Орландо разрешено приезжать девушкам и родственникам игроков. «Майами» ведёт 3-1 в серии финала Восточной конференции с «Бостон Селтикс». В последнем матче с «Бостоном» Хирроу набрал 37 очков и установил несколько рекордов.
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Героем «Хит» стал худощавый 20-летний парень без атлетизма. «Бостону» не повезло попасть под раздачу Хирроу.
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