Запасные «Лейкерс» спровоцировали промах игрока «Денвера»

Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс» Джаред Дадли, Алекс Карузо и Рэджон Рондо, находившиеся на скамейке запасных, в одном из моментов четвертого матча серии с «Денвер Наггетс» (114:108) спровоцировали защитника Гэри Харриса на сложный 3-очковый и промах.



«Скамейка «Лейкерс» начала отсчёт: «Три, два, один», и Харрис бросил из-за дуги, пытаясь успеть до сирены. Вот только на секундомере оставалось ещё 10 секунд. После этого промаха Дадли, Карузо и Рондо отбили пять друг другу», — написал на своей странице в «твиттере» журналист Дэн Войке.



«Лейкерс» одержали победу в четвёртом матче 114:108 и теперь ведут в серии 3-1. После игры главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун посетовал на судейство и обещал обратиться в лигу, как это ранее сделали соперники.



Следующая встреча между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс» состоится в воскресенье, 27 сентября. Начало – в 4:00 мск.

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