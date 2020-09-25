Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Барселона» подписала самого дорого игрока Европы до 2025 года

«Барселона» подписала самого дорого игрока Европы до 2025 года
Баскетбол / Евролига 0

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с тяжёлым форвардом Николой Миротичем до 2025 года.

Миротич покинул НБА и стал игроком «Барселоны» в 2019 году. В сезоне-2019/2020 Никола был признан MVP чемпионата Испании, набирая 19,5 очка и 5,7 подбора в среднем за игру. «Барселона» дошла до финала турнира, но уступила «Басконии». В Евролиге испанский клуб делил второе-третье место в регулярном чемпионате с мадридским «Реалом», после чего сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Контракт тяжёлого форварда с «Барселоной» изначально был рассчитан до 2022 года с опцией продления до 2023-го. Миротич является самым высокооплачиваемым игроком Евролиги, получая $ 5,4 млн за год.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте БК «Барселона».

ЦСКА снова есть в топ-10 крупнейших контрактов Европы. «Реалу» и «Барсе» не позавидуешь
«Армейцы» после годичного отсутствия вернулись в рейтинг. Алексей Швед держит марку и остаётся в пятёрке по зарплате на континенте.
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020