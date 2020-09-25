«Барселона» подписала самого дорого игрока Европы до 2025 года

«Барселона» на официальном сайте объявила о подписании контракта с тяжёлым форвардом Николой Миротичем до 2025 года.



Миротич покинул НБА и стал игроком «Барселоны» в 2019 году. В сезоне-2019/2020 Никола был признан MVP чемпионата Испании, набирая 19,5 очка и 5,7 подбора в среднем за игру. «Барселона» дошла до финала турнира, но уступила «Басконии». В Евролиге испанский клуб делил второе-третье место в регулярном чемпионате с мадридским «Реалом», после чего сезон был приостановлен из-за пандемии коронавируса.



Контракт тяжёлого форварда с «Барселоной» изначально был рассчитан до 2022 года с опцией продления до 2023-го. Миротич является самым высокооплачиваемым игроком Евролиги, получая $ 5,4 млн за год.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте БК «Барселона».