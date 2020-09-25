Аллен Айверсон: Яннис Адетокунбо должен перейти в «Голден Стэйт»

Легенда НБА Аллен Айверсон хочет, чтобы действующий MVP лиги форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо продолжил карьеру в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Он должен перейти в „Голден Стэйт“. Я хочу, чтобы Яннис Адетокунбо перешёл в „Голден Стэйт“. Да. Да. Я бы хотел, чтобы он поехал туда. Это то место, где я хочу его видеть», — приводит слова Айверсона Fadeaway World.

«Милуоки» вылетел на стадии второго раунда плей-офф Восточной конференции в серии с «Майами Хит» (1-4). Адетокунбо намекал на желание продолжить карьеру в «Бакс», но не давал клубу никаких гарантий. «Голден Стэйт» считается одним из главных претендентов на Адетонкубо, если баскетболист решит покинуть «Милуоки». Янниса связывают дружеские отношение с разыгрывающим «Уорриорз» Стефеном Карри.