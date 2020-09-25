«А они говорили, что он плохой одноклубник». Грин и Макколлум вступились за Батлера

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин и защитник «Портленд Трэйл Блэйзерс» Си Джей Макколлум вступились за лидера «Майами Хит» Джимми Батлера. Они обратили внимание на жест защитника, который пришёл на тренировку команды в майке университетской команды одноклубника Тайлера Хирро, отметив, что Джимми является отличным напарником.

«И они говорили, что он плохой одноклубник», — написал Макколлум в «Твиттере».

На его сообщение ответил Грин.

«Они говорили, что он плохой, потому что он хотел побеждать. Он нашёл команду, жаждущую побед так же сильно. Он сделал так, что команда хочет побеждать так, как и он. За этим интересно смотреть», — написал Грин.

Отметим, что напарники Батлера по «Миннесоте» и «Филадельфии» намекали, что он не лучший напарник по команде.