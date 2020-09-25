Кевин Гарнетт предсказал, в каком клубе продолжит карьеру Яннис Адетокунбо

Экс-звезда НБА Кевин Гарнетт считает, что действующий MVP лиги форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо останется в команде.
«Я не вижу, чтобы Яннис ушёл из „Бакс“. Думаю, на малом рынке ему удобнее. Он не хочет брать на себя обязанности, существующие на большом рынке. Я знаю, что социальные сети сыграли в этом свою роль, но он стойкий и непоколебимый парень. Я думаю, Адетокунбо предпочёл бы остаться в „Милуоки“ ещё на три года и посмотреть, сработает ли это. Я не знаю, самое ли это умное, что он может сделать. Однако я не представляю, чтобы он уходил в другой клуб», — приводит слова Гарнетта Pickandroll.
«Милуоки» вылетел на стадии второго раунда плей-офф Восточной конференции в серии с «Майами Хит» (1-4). Адетокунбо намекал на желание продолжить карьеру в «Бакс», но не давал клубу никаких гарантий. «Голден Стэйт» считается одним из главных претендентов на Адетонкубо, если баскетболист решит покинуть «Милуоки». Янниса связывают дружеские отношения с разыгрывающим «Уорриорз» Стефеном Карри.
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