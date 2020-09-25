Баркли обвинил во лжи Смита, ушедшего из студии в знак протеста из-за дела Бреонны Тэйлор

Легенда НБА, ныне аналитик TNT Чарльз Баркли раскритиковал коллегу, Кенни Смита, который во время эфира без предупреждения покинул студию в знак протеста против итогов дела Бреонны Тэйлор.

«Был зол на Кенни. Не думал, что он должен был уходить. Он должен был сказать нам заранее об этом. «Милуоки Бакс» недавно сделали так же в матче с «Орландо Мэджик», когда покинули площадку без предупреждения и начался бойкот в НБА. Это была фальш. «Бакс» ничего не сказали «Мэджик». Смит сделал то же самое. Ничего не имею против его ухода, но он должен был сказать, чтобы мы могли подготовиться. Шоу было похоже на сумбур», — приводит слова Баркли Clutch Points.

Видео доступно на странице NBA on TNT в «Твиттере». Права на видео принадлежат Turner Broadcasting System, Cable News Network.

13 марта трое полицейских вошли в квартиру, где, как они предполагали, хранятся наркотики. Там находились Бреонна Тэйлор и её друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими, в ходе которой спящую Тэйлор убили. Случай привлёк большое внимание СМИ, правозащитных организаций, а также широко обсуждался игроками и тренерами НБА. Бывшему офицеру Бретту Хэнкисону выдвинули обвинения по трём пунктам в необоснованной угрозе, но не в убийстве Тэйлор.