Итудис поделился ожиданиями от второй за 8 дней встречи с «Пармой»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой», отметив, что не придаёт значения результату матча с пермской командой в финале Кубка Гомельского, когда «армейцы» разгромили уральцев с разницей в 33 очка.

«Как говорил по итогам Кубка Гомельского, «Парма» обладает качеством, это команда уровня плей-офф Лиги ВТБ. У них есть снайперы и созидатели, поэтому нам надо быть внимательными и мотивированными, хорошо защищаться, подойти к матчу полностью собранными. На результат предыдущего матча смотреть не стоит, «Парма» была не в лучшей форме, поскольку две недели находилась на выезде», — приводит слова специалиста официальный сайт ЦСКА.